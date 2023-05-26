Відомо, що одна людина загинула та 15 поранено. Залучили всі необхідні служби. Президент наголосив, що час – це наші люди, тому потрібно якнайшвидше рухатись до перемоги.
Важливо У Дніпрі окупанти вдарили по медзакладу: є постраждалі
Маємо перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше. Тому що наш час – це наші люди. А наші люди – це найдорожче, що є в Україні,
– додав Зеленський.
Він висловив співчуття рідним загиблого.
Росіяни влучили у медзаклад
- Близько 10:30 у Дніпрі пролунали вибухи. Згодом в ОВА повідомили, що російські виродки поцілили по медзакладу. Одразу повідомляли про постраждалих, оскільки "приліт" був потужним.
- Потім в ОВА підтвердили, є 1 загиблий та 15 постраждалих. Серед них 2 дітей.
- Порятунок постраждалих триває. Дві будівлі зайнялися, вогонь охопив 500 квадратних метрів. Зараз рятувальники приборкують пожежі.