Відомо, що одна людина загинула та 15 поранено. Залучили всі необхідні служби. Президент наголосив, що час – це наші люди, тому потрібно якнайшвидше рухатись до перемоги.

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Маємо перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше. Тому що наш час – це наші люди. А наші люди – це найдорожче, що є в Україні,

– додав Зеленський.

Він висловив співчуття рідним загиблого.

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