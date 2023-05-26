Деталями ракетного обстрілу поділився глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він розповів більше про ракетний удар по Дніпру, який стався близько 10:30.

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Росіяни влучили у медичний заклад

Російські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі. Інформація уточнюється,

– зазначив Лисак.

Він наголосив, що єдиним офіційним джерелом інформації залишається ОВА. Тож попрохав не розповсюджувати зайву інформацію, а також не плодити фейки.

11:16 з'явився допис від моніторингового каналу Monitor. У ньому висловили припущення, що росіяни могли завдати удару по Дніпру крилатою ракетою. Ймовірно, це міг бути Іскандер-К.

Що відомо про ракетний удар

Як ми вже зауважили, стався він близько 10:30. Тоді повідомлялося, що причиною вибухів міг бути приліт. Над Дніпром тоді здіймався дим.

Кореспонденти 24 Каналу повідомляли, що після вибухів на місце прильоту вирушили карети швидкої допомоги. Зауважимо, що спочатку пролунали вибухи у місті, а потім уже оголосили про повітряну тривогу.

Сирени почали вити також на Запоріжжі та Донеччині.

Росіяни атакували Дніпро вночі

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зауважив, що ніч проти 26 травня була надзвичайно важкою. Росіяни атакували область ракетами, а також дронами-камікадзе.

Дісталося Дніпру. У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені 2 будинки та авто. Зайнялося й на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали,

– зазначив він.

Сергій Лисак додав, що заправка була понівеченою, також постраждав її працівник. Відомо, що йому надали медичну допомогу, після чого він проходитиме лікування вдома. Крім того, серйозних руйнувань зазнало транспортне підприємство.

Також російські військові атакували дронами-камікадзе Нікопольщину. Під удар потрапила Марганецька громада. На щастя, минулося без жертв.