По звуки вибуху у Дніпрі повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Одразу після цього у місті та області оголосили повітряну тривогу.

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Над Дніпром підіймається дим

Ймовірно, унаслідок вибухів є приліт. Після вибухів над Дніпром підіймається дим.

Також кореспонденти 24 Каналу інформують, що після вибухів чутно, як, ймовірно, на місце прильоту поїхали "швидкі".

Варто наголосити, що наразі офіційної інформації про вибухи у Дніпрі немає. Ні обласна військова адміністрація, ні мерія Дніпра не інформували про вибухи в місті.

Додамо, що повітряну тривогу також оголосили у Запорізькій і Донецькій областях.

Росіяни вночі атакували Україну: що відомо про обстріл

Російські військові у ніч з 25 на 26 травня вкотре атакували Україну. Атака окупантів розпочалась о 22:00 і тривала до 5 ранку. Противник обстрілював Схід, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури та об'єкти Сил оборони України.

Загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря;

7 зенітних керованих ракет С-300/ С-400 з району Токмак (окупована Запорізька область);

31 "Шахед" з південного та північного напрямків.

Силами та засобами Повітряних Сил було знищено 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, 23 "Шахеди" та 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" й "Мерлін-ВР".

У Повітряних Силах зазначили, що зафіксовано влучання ударних БпЛА та кількох ЗРК С-300/С-400 у Харківській та Дніпропетровській областях.

У Дніпрі внаслідок масованої атаки вночі спалахнула пожежа у приватному будинку, яку встигли ліквідувати. Також пошкоджень зазнали два будинки й автівка. Займання зафіксували на двох приватних підприємствах.

Цієї ночі російські терористичні війська вже 13 раз за травень атакували столицю України. Завдяки точній та професійній роботі військових ворожі цілі були знищені.

Фактів влучань не зафіксовано й немає постраждалих. Однак унаслідок падіння уламків збитих цілей у двох громадах пошкоджено 7 приватних будинків. На щастя, пошкодження незначні.