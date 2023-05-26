О звуках взрыва в Днепре сообщают корреспонденты 24 Канала. Сразу после этого в городе и области была объявлена воздушная тревога.

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Над Днепром поднимается дым

Вероятно, в результате взрывов есть прилет. После взрывов над Днепром поднимается дым.

Также корреспонденты 24 Канала информируют, что после взрывов слышно, как, вероятно, на место прилета поехали "скорые".

Стоит отметить, что официальной информации о взрывах в Днепре нет. Ни областная военная администрация, ни мэрия Днепра не информировали о взрывах в городе.

Добавим, что воздушная тревога также была объявлена в Запорожской и Донецкой областях.

Россияне ночью атаковали Украину: что известно об обстреле

Российские военные в ночь с 25 на 26 мая в очередной раз атаковали Украину. Атака оккупантов началась в 22:00 и продолжалась до 5 утра. Противник обстреливал Восток, атакуя объекты критической инфраструктуры и объекты сил обороны Украины.

В общей сложности зафиксированы пуски 17 ракет различных типов и 31 ударный дрон:

10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря;

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из района Токмак (оккупированная Запорожская область);

31 "Шахед" по южному и северному направлениям.

Силами и средствами Воздушных Сил были уничтожены 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, 23 "Шахеда" и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".

В Воздушных Силах отметили, что зафиксировано попадание ударных БПЛА и нескольких ОКР С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях.

В Днепре в результате массированной атаки ночью вспыхнул пожар в частном доме, который успели ликвидировать. Также повреждения получили два дома и автомобиль. Возгорание зафиксировали на двух частных предприятиях.

Этой ночью российские террористические войска уже 13 раз за май атаковали столицу Украины. Благодаря точной и профессиональной работе военных вражеские цели были уничтожены.

Фактов попаданий не зафиксирован и нет пострадавших. Однако в результате падения обломков сбитых целей в двух общинах повреждены 7 частных домов. К счастью, повреждения незначительны.