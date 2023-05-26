24 Канал в одном материале собрал все, что известно об очередном ракетном ударе. Заметим, что это была уже тринадцатая по счету атака на Киев с начала мая.

Читайте также Снова ракеты и дроны: воздушная тревога охватила Украину, взрывы слышали в Днепре и Киеве

Атака ракетами и дронами

Поздним вечером 25 мая стало известно, что враг поднял в небо самолеты стратегической авиации. А все в 00:30 мониторинговые каналы сообщили, что Ту-95МС улетели в направлении пусковых рубежей в Каспийском море.

Уже в 02:30 поступила информация, что враг мог совершить пуски крылатых ракет типа Х-101/555. Для этого применяли, по предварительной информации, четыре стратегических бомбардировщика.

Для этого применяли, по предварительной информации, четыре стратегических бомбардировщика. По состоянию на 03:05 воздушная тревога звучала во многих регионах Украины, в частности в Киеве и Киевщине. А уже в 03:30 сообщалось, что в Днепре слышали взрывы

Обязательно реагируем. Укрытие или правило двух стен,

– написали в Днепропетровской ОВА.

А мэр Борис Филатов призвал жителей ничего не снимать и не выкладывать в сеть.

Немного погодя сирены звучали уже по всей территории Украины. Предварительно сообщалось, что возможен еще и запуск крылатых ракет "Калибр" из Черного моря.

По состоянию на 03:45 сообщили, что в воздушном пространстве больше нет ракет. В то же время, нужно было еще сбивать "Шахеды", которые оккупанты запустили параллельно.

В 04:15 отметили, что в Днепре снова раздаются взрывы. Мониторинговые каналы предположили, что враг мог запустить С-400. Кроме того, звуки взрывов слышали и в Киевской области. Туда могла долететь ракета Х-101.

Мониторинговые каналы предположили, что враг мог запустить С-400. Кроме того, звуки взрывов слышали и в Киевской области. Туда могла долететь ракета Х-101. Отметим, что в Днепропетровской ОВА заверили жителей, что ситуация контролируемая. Пообещали, что в утреннем отчете предоставят исчерпывающую информацию.

В 04:20 поступило сообщение от Киевской ОВА. Жителей предупредили о повышенной ракетной опасности. Заметили, что в регионе работает ПВО и попросили соблюдать информационную гигиену.

и попросили соблюдать информационную гигиену. Уже в 04:30 мониторинговые каналы заметят, что в Украину больше ничего не летит. Тогда сообщили, что нужно провести доразведку, после чего уже начнут раздаваться отбои.

В 05:15 сирены об отбое воздушной тревоги звучали на Западе, а уже в 05:55 – по всей территории Украины.

Отметим, что по состоянию на 05:35 отбои были и в столице и ряде областей. В Черкасской ОВА сообщили о работе ПВО. Угроза сохранялась жителям Кировоградской и Ивано-Франковской областей.

Тринадцатая атака на Киев

Практически сразу же в КГВА прокомментировали ракетную атаку, которую совершили россияне этой ночью. Сергей Попко заметил, что с начала мая это уже тринадцатая атака на столицу.

И, как обычно, ночью. В этот раз атака была осуществлена со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555,

– отметил Сергей Попко.

Предварительно удалось обнаружить и сбить все цели врага, находившиеся в воздушном пространстве над Киевом. Что касается количества уничтоженных ракет, то в КГВА призвали дождаться официальной статистики от Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 05:37 не поступало информации о пострадавших или разрушение в Киеве. Но данные уточняются и будут актуализироваться в течение дня.

В 06:49 Сергей Попко поделился новыми данными. По его словам, зафиксировано повреждение крыши одного из торгово-развлекательных центров в Оболонском районе. К счастью, не было ни возгорания, ни критических разрушений. Вскоре он уточнил, что повреждены автомобили на стоянке в другой части района.

Также в Шевченковском районе зафиксировали падение обломка на частном доме. Повреждения получили крыша и окно. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Данные все еще уточняются.

Сверхтяжелая ночь на Днепропетровщине

Как отметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночь на 26 мая была сверхтяжелой. На протяжении нее оккупанты массированно атаковали область как ракетами, так и дронами.

Попали оккупанты по Днепру. Вспыхнул пожар в частном доме, который успели ликвидировать. Также повреждения получили два дома и автомобиль. Возгорание зафиксировали на двух частных предприятиях. Огонь удалось обуздать и там. В общей сложности было три пожара, которые потушили.

Изуродованная заправка. Пострадал ее работник. Ему оказали медпомощь – лечиться дома. Серьезным разрушениям также подверглось транспортное предприятие. Всюду идет обследование территорий. Информация уточняется,

– отметил он.



Последствия атаки Днепра в ночь на 26 мая / Фото Сергея Лисака



Последствия атаки Днепра в ночь на 26 мая / Фото Сергея Лисака



Последствия атаки Днепра в ночь на 26 мая / Фото Сергея Лисака

Также россияне атаковали Никопольщину. Марганецкую общину оккупанты обстреляли из БПЛА. К счастью, обошлось без жертв. По словам главы ОВА, последствия могли быть значительно хуже, если бы не работа ПВО.

По предварительной информации, военные из Воздушного командования "Восток" сбили 5 крылатых ракет и 7 "Шахедов" над областью.

"Шахедами" атаковали Харьковщину

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что этой ночью россияне "Шахедами" атаковали город Мерефа в Харьковском районе, а также Изюм.

Известно, что в Мерефе повреждения получило гражданское предприятие. В результате атаки произошел пожар. В Изюме пострадало сооружение учебного заведения и гараж с сельхозтехникой. Там тоже вспыхнули пожары. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Сколько ракет и дронов сбило ПВО

Как отметили в Воздушных силах ВСУ, за эту ночь враг выпустил 17 ракет разных типов. Также для атаки использовал 31 ударный беспилотник. Если подробнее, то список использованных воздушных целей для удара таков:

10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря;

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из района Токмак (временно оккупированная Запорожская область);

31 ударный БПЛА иранского производства "Shahed-136/131", запускаемый с южного и северного направлений.

Титаническими усилиями наших сил ПВО удалось уничтожить:

10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

23 ударных беспилотника "Shahed-136/131";

2 БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Мерлин-ВР".



Воздушные силы сбили 10 крылатых ракет и 23 "Шахеда" / Инфографика Воздушных сил ВСУ