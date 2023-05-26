Как отметил глава КГВА Сергей Попко, предварительно удалось уничтожить все крылатые ракеты, запущенные врагом. Ими российские захватчики избивали из акватории Каспийского моря из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

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Оккупанты атаковали Киев тринадцатый раз за май

Очередное воздушное нападение на Киев – 13-е по счету с начала мая! И, как обычно, ночью. На этот раз атака была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555.

– отметил Сергей Попко.

По предварительной информации, удалось сбить все целые врага в воздушном пространстве над столицей. В то же время, начальник КГВА призвал дождаться окончательного отчета по работе ПВО от Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 05.37 отсутствует информация о пострадавших, а также разрушения в столице. В то же время жителям сообщают, что данные собираются и уточняются.

Глава КГВА в очередной раз поблагодарил украинскую ПВО за сохраненные жизни. Также Сергей Попко напомнил жителям Киева, что нужно неукоснительно соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги. Как только раздаются сирены – немедленно отправляйтесь к укрытию. Это может спасти вам жизнь.

В 06:49 в КГВА актуализировали информацию о ракетном ударе. По словам Сергея Попко, зафиксировано повреждение крыши одного из торгово-развлекательных центров в Оболонском районе. К счастью, обошлось без возгорания и критических разрушений.

Отдельные фрагменты упали прямо на территорию ТРЦ. Предварительно пострадавших нет. Информация уточняется,

– добавил Сергей Попко.

Заметим, что в ночь на 25 мая россияне совершили массированную атаку дронами-камикадзе. По имеющейся информации, враг выпустил сразу 36 "Шахедов".

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