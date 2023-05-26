Як зазначив глава КМВА Сергій Попко, попередньо вдалося знищити всі крилаті ракети, запущені ворогом. Ними російські загарбники били з акваторії Каспійського моря зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

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Черговий повітряний напад на Київ – 13-ий за ліком з початку травня! І, як завжди, вночі. Цього разу атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555,

– зазначив Сергій Попко.

За попередньою інформацією, вдалося збити всі цілі ворога у повітряному просторі над столицею. Водночас начальник КМВА закликав дочекатися на остаточний звіт по роботі ППО від Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 05:37 відсутня інформація про потерпілих, а також руйнування у столиці. Водночас мешканців повідомляють, що дані збираються й уточнюються.

Глава КМВА вкотре подякував українській ППО за збережені життя. Також Сергій Попко нагадав мешканцям Києва, що потрібно неухильно дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги. Щойно лунають сирени – негайно ж вирушайте до укриття. Це може врятувати вам життя.

Зауважимо, що в ніч на 25 травня росіяни здійснили масовану атаку дронами-камікадзе. За наявною інформацією, ворог випустив відразу 36 "Шахедів".

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