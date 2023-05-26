Як зазначив глава КМВА Сергій Попко, попередньо вдалося знищити всі крилаті ракети, запущені ворогом. Ними російські загарбники били з акваторії Каспійського моря зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Читайте також Знову ракети й дрони: повітряна тривога охопила Україну, вибухи чули у Дніпрі й Києві
Окупанти атакували Київ втринадцяте за травень
Черговий повітряний напад на Київ – 13-ий за ліком з початку травня! І, як завжди, вночі. Цього разу атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555,
– зазначив Сергій Попко.
За попередньою інформацією, вдалося збити всі цілі ворога у повітряному просторі над столицею. Водночас начальник КМВА закликав дочекатися на остаточний звіт по роботі ППО від Повітряних сил ЗСУ.
Станом на 05:37 відсутня інформація про потерпілих, а також руйнування у столиці. Водночас мешканців повідомляють, що дані збираються й уточнюються.
Глава КМВА вкотре подякував українській ППО за збережені життя. Також Сергій Попко нагадав мешканцям Києва, що потрібно неухильно дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги. Щойно лунають сирени – негайно ж вирушайте до укриття. Це може врятувати вам життя.
Зауважимо, що в ніч на 25 травня росіяни здійснили масовану атаку дронами-камікадзе. За наявною інформацією, ворог випустив відразу 36 "Шахедів".
Частина іранських "мопедів" летіла на Київ
- Сергій Попко тоді зазначав, що Київ залишається однією з найголовніших цілей ворога. Тоді атакували столицю дронами з певним інтервалом. Загалом повітряна тривога у місті й області лунала понад три години.
- Глава КМВА зауважив, що ворог прагне досягнути цілей, які він перед собою поставив. Одна з них – виснажити ППО України. Водночас Сергій Попко підкреслив, що всі повітряні цілі, які летіли у напрямку Києва, вдалося виявити та знищити.
- Слід зауважити, що в ніч на 25 травня ворог 12-й раз атакував Київ. Цікаво, що до того було найдовше затишшя у місяці, яке тривало 4 дні.