Как отметили в Воздушных силах, с 22:00 25 мая по 05:00 26 мая россияне совершили очередную ночную атаку. В ведомстве отметили, что на этот раз враг сместил направление удара на восток. Целями российских захватчиков явились объекты критической инфраструктуры, а также Сил обороны Украины.

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Запустили 17 ракет и 31 ударный дрон

За эту ночь зафиксировали запуск 17 ракет различных типов, а также 31 ударного беспилотника:

10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря;

из самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря; 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из района Токмак (временно оккупированная Запорожская область);

из района Токмак (временно оккупированная Запорожская область); 31 ударный БПЛА иранского производства "Shahed-136/131", запускаемый с южного и северного направлений.

Результативно свою работу проделали силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины. Воздушные цели они сбивали в зонах ответственности воздушных командований "Восток", Центр", а также "Юг". В общей сложности этой ночью уничтожили:

10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

23 ударные дроны "Shahed-136/131";

2 БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Мерлин-ВР".



Силы ПВО сбили 10 крылатых ракет и 23 "Шахеда" / Инфографика Воздушных сил ВСУ​

Зафиксировано попадание "Шахедов" и нескольких С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях.

Сверхтяжелой была ночь для Днепра

Об этом заявил глава ОВА Сергей Лысак. По его словам, россияне массированно атаковали область ракетами, а также дронами. Потому в регионе было громко.

Досталось Днепру. В частном домовладении возник пожар, который уже потушен. Повреждены 2 дома и авто. Загорелось и на двух частных предприятиях. Огонь спасатели укротили,

– отметил он.

По словам Сергея Лысака, изуродована заправка, а также пострадал ее работник. Медики оказали ему помощь, он продолжит свое лечение дома.

Также серьезные разрушения получило транспортное предприятие. В городе продолжается обследование территорий, чтобы впоследствии поделиться актуальной информацией.

Не оставлял в покое враг и Никопольщину. Этой ночью по Марганецкой общине бил из БПЛА. К счастью, обошлось без жертв. По словам главы ОВА, последствия атаки россиян могли быть значительно хуже, если бы не невероятная работа ПВО.