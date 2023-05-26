Об этом в эфире телемарафона рассказал Владимир Орлов, первый замглавы Днепропетровской ОВА, пишет 24 Канал. Он сообщил, что после атаки россиян на Днепр здание разбито почти до основания. Там до сих пор идет пожар.

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В результате теракта погиб один человек

Владимир Орлов сообщил, что в здании, в которое попали российские военные, была не только поликлиника. По его словам, там жили внутри перемещенные лица.

По состоянию на 13:17 известно, что в результате теракта россиян в Днепре погиб один человек и еще 23 пострадали. Владимир Орлов отметил, что информации о том, сколько людей могли находиться в клинике на момент удара, нет.

Россия атаковала Днепр: что известно

В Днепре около 10:30 прогремели взрывы, после чего над городом был виден густой дым. Кроме того, в Днепре был слышен звук карет скорой помощи, выехавших на место удара.

В 11:00 Днепропетровская ОВА подтвердила ракетный удар по Днепру. Известно, что среди пострадавших двое детей – мальчики 3 и 6 лет. Оба госпитализированы.

В Днепропетровской ОВА сообщили, что трое пострадавших в тяжелом состоянии, 21 – в стационаре. В результате ракетного удара разрушены два здания и возник большой пожар.

Погибшим оказался 69-летний мужчина. Он просто проходил мимо, когда ракета российских террористов попала по городу.

На ракетный террор отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что Украине нужно как можно быстрее остановить российскую агрессию путем победы.

"Вечная память погибшему и соболезнования родным. Должны победить этих изуверов безоговорочно и как можно скорее. Потому что наше время – это наши люди. А наши люди – это самое дорогое, что есть в Украине", – сказал Зеленский.

Следует отметить, что российские военные также массированно атаковали Днепр ночью 26 мая.