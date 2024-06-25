США внесли Россию и Беларусь в список стран-спонсоров торговли людьми

Госдеп США опубликовал отчет по торговле людьми в 2024 году. Россию и Беларусь вошли в список стран, где зафиксировали такую политику или практику.

В Отчет о противодействии торговле людьми за 2024 год вошли 13 стран. Именно в них задокументирована политика или практика торговли людьми.

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Отчет о торговле людьми

В список США вошли страны, где, в частности, зафиксировано практики государственных программ, принудительного труда в государственных медучреждениях или других сферах, сексуального рабства, а также использование или вербовка детей-солдат.

В 2024 году в список стран-нарушителей был внесен Афганистан, Беларусь, Бирму, Китай, Кубу, Эритрею, Иран, Северную Корею, Россию, Южный Судан, Судан, Сирию и Туркменистан.

Эти страны попали в уровень 3 по соблюдению мер по противодействию торговле людьми. Таким образом со следующего финансового года, начинающегося 1 октября, в отношении этих стран применят определенные ограничения на помощь:

о негуманитарной помощи, не связанной с торговлей;

приостановление финансирования участия государственных служащих или работников в образовательных и культурных программах обмена;

отказать в предоставлении любых займов или другом использовании средств американских банков для большинства целей (за исключением гуманитарной, торговой и определенной помощи, связанной с развитием).

Омбудсмен Дмитрий Лубинец уже отреагировал на новость. Он отметил, что такая информация не вызывает удивления, ведь Россия – страна-агрессор, которая в течение 10 лет нарушает права человека в Украине. Он указал, что такие списки могут иметь мощный результат в вопросе прекращения преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Отметим, что в марте 2024 года ISW писал, что российские военные продают украинских пленных на "черном рынке". Покупателями выступают чеченские военизированные группировки. Уже потом они используют их для того, чтобы получить чеченских пленных.