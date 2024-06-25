США внесли Россию и Беларусь в список стран-спонсоров торговли людьми

25 июня 2024, 17:41
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Госдеп США опубликовал отчет по торговле людьми в 2024 году. Россию и Беларусь вошли в список стран, где зафиксировали такую политику или практику.

В Отчет о противодействии торговле людьми за 2024 год вошли 13 стран. Именно в них задокументирована политика или практика торговли людьми.

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Отчет о торговле людьми

В список США вошли страны, где, в частности, зафиксировано практики государственных программ, принудительного труда в государственных медучреждениях или других сферах, сексуального рабства, а также использование или вербовка детей-солдат.

В 2024 году в список стран-нарушителей был внесен Афганистан, Беларусь, Бирму, Китай, Кубу, Эритрею, Иран, Северную Корею, Россию, Южный Судан, Судан, Сирию и Туркменистан.

Эти страны попали в уровень 3 по соблюдению мер по противодействию торговле людьми. Таким образом со следующего финансового года, начинающегося 1 октября, в отношении этих стран применят определенные ограничения на помощь:

  • о негуманитарной помощи, не связанной с торговлей;
  • приостановление финансирования участия государственных служащих или работников в образовательных и культурных программах обмена;
  • отказать в предоставлении любых займов или другом использовании средств американских банков для большинства целей (за исключением гуманитарной, торговой и определенной помощи, связанной с развитием).

Омбудсмен Дмитрий Лубинец уже отреагировал на новость. Он отметил, что такая информация не вызывает удивления, ведь Россия – страна-агрессор, которая в течение 10 лет нарушает права человека в Украине. Он указал, что такие списки могут иметь мощный результат в вопросе прекращения преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Отметим, что в марте 2024 года ISW писал, что российские военные продают украинских пленных на "черном рынке". Покупателями выступают чеченские военизированные группировки. Уже потом они используют их для того, чтобы получить чеченских пленных.

Автор: Дмитро Усик