В своем отчете ISW ссылается на британское издание The Times. Как пишут в СМИ, после того, как чеченские группы покупают украинских пленных, их обменивают на чеченских пленных.

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В ISW описали схему торговли пленными

Как пишут в Институте изучения войны, чеченские парамилитарные группы покупают украинских военнопленных в России, чтобы потом их обменивать на чеченских пленных. В своем отчете аналитики ссылаются на британское издание The Times. В то же время в СМИ ссылаются на заявление представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петра Яценко.

Так, чеченские парамилитарные группы покупают украинских военнопленных у других российских воинских частей на "черном рынке" для дальнейшей торговли. Затем они используют украинских пленных для обмена на чеченских, попавших в украинский плен. Аналитики Института изучения войны заметили, что хотя в Женевской конвенции нет статьи, которая бы прямо запрещала торговлю военнопленными, однако такая практика нарушает положение о том, что "ни одно специальное соглашение не должно негативно влиять на положение военнопленных".

Сообщения, что чеченские подразделения, очевидно, проводят собственные обмены пленными с Украиной, свидетельствуют о том, что некоторые военизированные подразделения российской армии, такие как чеченский спецназ "Ахмат", вероятно, не участвуют в более широких российско-украинских обменах пленными на высшем уровне. Российские военные блогеры неоднократно критиковали чеченские силы за их некомпетентность и недостаточное участие в Украине, а после участия в крупных российских наступательных операциях в 2022 году, чеченские силы были отведены в тыловые районы или на менее активные участки фронта,

– отметили в отчете ISW.

Российские военные преступления по обращению с пленными