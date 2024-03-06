У своєму звіті ISW посилається на британське видання The Times. Як пишуть у ЗМІ, після того, як чеченські групи купують українських полонених, їх обмінюють на чеченських полонених.

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В ISW описали схему торгівлі полоненими

Як пишуть в Інституті вивчення війни, чеченські парамілітарні групи купують українських військовополонених у Росії, щоб потім їх обмінювати на чеченських полонених. У своєму звіті аналітики посилаються на британське видання The Times. Водночас у ЗМІ посилаються на заяву речника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка.

Так, чеченські парамілітарні групи купують українських військовополонених в інших російських військових частин на "чорному ринку" для подальшої торгівлі. Потім вони використовують українських полонених для обміну на чеченських, які потрапили в український полон. Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що хоча у Женевській конвенції немає статті, яка б прямо забороняла торгівлю військовополоненими, однак така практика порушує положення про те, що "жодна спеціальна угода не повинна негативно впливати на становище військовополонених".

Повідомлення, що чеченські підрозділи, очевидно, проводять власні обміни полоненими з Україною, свідчать про те, що деякі воєнізовані підрозділи російської армії, такі як чеченський спецназ "Ахмат", ймовірно, не беруть участі в ширших російсько-українських обмінах полоненими на вищому рівні. Російські військові блогери неодноразово критикували чеченські сили за їхню некомпетентність та недостатню участь в Україні, а після участі у великих російських наступальних операціях у 2022 році, чеченські сили були відведені в тилові райони або на менш активні ділянки фронту,

– зауважили у звіті ISW.

Російські воєнні злочини щодо поводження з полоненими