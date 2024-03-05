За вбивство українських військовополонених судитимуть не лише російських солдатів, які скоїли злочини, але і їхніх офіцерів. Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін в ході дискусійної панелі аналітичного Центру європейської політики у Брюсселі, передає кореспондентка 24 Каналу.
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Судитимуть не лише солдат
Андрій Костін запевняє, що відповідальність за так звані "страти" наших захисників нестимуть не лише російські військовослужбовці, але і їхнє вище керівництво.
За його словами, вбивство військовополонених є порушенням міжнародного права та воєнним злочином. Офіс генпрокурору вже розслідує такі випадки, а деяких злочинців вже ідентифікували.
Ми не лише переслідуємо безпосередніх виконавців, у багатьох випадках ми йдемо далі, щоб встановити командну ланку – тих, хто давали накази на страту військовополонених або не реагували на такі дії своїх підлеглих. Це також є воєнним злочином,
– сказав Костін.
Він наголосив, що правосуддя не може чекати десятиліттями та має відбуватися вчасно. Тому, за наявністю достатньої кількості доказів, українські суди будуть виносити вироки заочно.
Окупанти розстрілюють українських полонених: останні новини
- Юрій Бєлоусов, керівник Департаменту Офісу генпрокурора з протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, розповів, що кількість випадків розстрілів українських полонених зростає з кінця листопада 2023 року.
- Він наголосив, що вище керівництво не лише не запобігає таким практикам, а, ймовірно, і віддає прямі накази на здійснення таких дій.
- Раніше український проєкт Deep State 18 лютого поширив інформацію, що росіяни розстріляли 6 полонених українських воїнів в Авдіївці. За даними аналітиків, це сталося на позиції Музей на "Зеніті" 15 лютого, в день, коли російська армія захопила позицію наших захисників.
- Зрештою у 110 бригаді підтвердили, що російські окупанти розстріляли шестеро поранених українських військових на позиції Музей на південній околиці Авдіївки. Зокрема, у бригаді наголосили, що не змогли евакуювати військових.
- Як зазначив Лубінець, росіяни повинні були взяти в полон поранених українських бійців, надати їм допомогу, а потім повернути в рамках обміну полоненими. Втім, окупанти не дотрималися своєї обіцянки. За його словами, в України була можливість комунікувати з російською стороною.