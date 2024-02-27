Юрій Бєлоусов, керівник Департаменту Офісу генпрокурора з протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, розповів, що, публікуючи в мережі відео з розстрілами полонених, російські військові намагаються деморалізувати ЗСУ.
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Дії окупантів підтримує вище керівництво російської армії
Бєлоусов наголосив, що кількість випадків розстрілів українських полонених зростає з кінця листопада 2023 року.
Це свідчить про те, що таке підтримується вищим керівництвом збройних сил Росії. Якби це був поодинокий випадок, то це були б дії конкретного солдата. В цьому випадку, враховуючи географію і кількість (розстрілів полонених – 24 Канал) за останній час, це однозначно підтримується вищим керівництвом,
– пояснив він.
Прокурор наголосив, що вище керівництво не лише не запобігає таким практикам, а, ймовірно, і віддає прямі накази на здійснення таких дій.
Офіс генпрокурора знає імена конкретних злочинців
Бєлоусов додав, що наразі була встановлена частина конкретних осіб, які розстрілювали полонених. Це підтверджують і свідчення російських військових.
У нас вже є вироки по таких випадках, які були в Чернігові, – вже є вирок суду до довічного засудження майора російської армії, який стратив військовополоненого в березні 2022 року. У нас вже є справи в судах щодо цих випадків. У нас є підозри по Харкову, Харківській області. Ми зараз збираємо матеріали по кількох нещодавніх випадках,
– підкреслив Бєлоусов.
Він також припустив, що підозри будуть оголошені вже найближчим часом.
Розстріли українських полонених: що відомо
- Росіяни вчергове розстріляли українських військових, які здавалися в полон у річницю повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2024 року в Бахмутському районі.
- Дмитро Лубінець заявив, що на відео руки українських військових були підійняті до верху, вони показували, що беззбройні та не несуть загрози. Росіяни мали взяти їх у полон, але натомість нещадно розстріляли. Він зазначив, що точна кількість страчених росіянами українців не відома – ймовірно їх було щонайменше сім.
- Раніше в Авдіївці російські загарбники розстріляли 6 українських бійців, які здалися у полон Росії. Відомо, що це сталося на позиції Музей на "Зеніті" 15 лютого – в день, коли російська армія захопила позицію наших захисників. У 110 бригаді підтвердили інформацію та наголосили, що не змогли евакуювати військових.