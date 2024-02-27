Юрий Белоусов, руководитель Департамента Офиса генпрокурора по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, рассказал, что, публикуя в сети видео с расстрелами пленных, российские военные пытаются деморализовать ВСУ.

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Действия оккупантов поддерживает высшее руководство российской армии

Белоусов отметил, что количество случаев расстрелов украинских пленных растет с конца ноября 2023 года.

Это свидетельствует о том, что такое поддерживается высшим руководством вооруженных сил России. Если бы это был единичный случай, то это были бы действия конкретного солдата. В этом случае, учитывая географию и количество (расстрелов пленных – 24 Канал) за последнее время, это однозначно поддерживается высшим руководством,

– пояснил он.

Прокурор отметил, что высшее руководство не только не предотвращает такие практики, а, вероятно, и отдает прямые приказы на осуществление таких действий.

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Белоусов добавил, что уже была установлена часть конкретных лиц, которые расстреливали пленных. Это подтверждают и показания российских военных.

У нас уже есть приговоры по таким случаям, которые были в Чернигове, – уже есть приговор суда к пожизненному осуждению майора российской армии, который казнил военнопленного в марте 2022 года. У нас уже есть дела в судах по этим случаям. У нас есть подозрения по Харькову, Харьковской области. Мы сейчас собираем материалы по нескольким недавним случаям,

– подчеркнул Белоусов.

Он также предположил, что подозрения будут объявлены уже в ближайшее время.

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