За убийство украинских военнопленных будут судить не только российских солдат, которые совершили преступления, но и их офицеров. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в ходе дискуссионной панели аналитического Центра европейской политики в Брюсселе, передает корреспондентка 24 Канала.
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Судить будут не только солдат
Андрей Костин уверяет, что ответственность за так называемые "казни" наших защитников будут нести не только российские военнослужащие, но и их высшее руководство.
По его словам, убийство военнопленных является нарушением международного права и военным преступлением. Офис генпрокурора уже расследует такие случаи, а некоторых преступников уже идентифицировали.
Мы не только преследуем непосредственных исполнителей, во многих случаях мы идем дальше, чтобы установить командное звено – тех, кто давали приказы на казнь военнопленных или не реагировали на такие действия своих подчиненных. Это также является военным преступлением,
– сказал Костин.
Он отметил, что правосудие не может ждать десятилетиями и должно происходить вовремя. Поэтому, при наличии достаточного количества доказательств, украинские суды будут выносить приговоры заочно.
Оккупанты расстреливают украинских пленных: последние новости
- Юрий Белоусов, руководитель Департамента Офиса генпрокурора по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, рассказал, что количество случаев расстрелов украинских пленных растет с конца ноября 2023 года.
- Он отметил, что высшее руководство не только не предотвращает такие практики, а, вероятно, и отдает прямые приказы на осуществление таких действий.
- Ранее украинский проект Deep State 18 февраля распространил информацию, что россияне расстреляли 6 пленных украинских воинов в Авдеевке. По данным аналитиков, это произошло на позиции Музей на "Зените" 15 февраля, в день, когда российская армия захватила позицию наших защитников.
- В конце концов в 110 бригаде подтвердили, что российские оккупанты расстреляли шестеро раненых украинских военных на позиции Музей на южной окраине Авдеевки. В частности, в бригаде отметили, что не смогли эвакуировать военных.
- Как отметил Лубинец, россияне должны были взять в плен раненых украинских бойцов, оказать им помощь, а затем вернуть в рамках обмена пленными. Впрочем, оккупанты не сдержали своего обещания. По его словам, у Украины была возможность коммуницировать с российской стороной.