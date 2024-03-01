Лубинец объяснил, что много таких случаев он не может подтвердить официально, так как Украина не имеет доступа к телам и этим территориям. Об этом уполномоченный ВР заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Необходима реакция международного сообщества

Дмитрий Лубинец отметил, что после появления информации о казнях украинских пленных, он каждый раз обращается в Международный комитет Красного Креста и ООН. Основным требованием является фиксация нарушения прав и совершения россиянами военных преступлений.

В конце концов, я постоянно поднимаю этот вопрос во время международных выступлений или встреч с международными партнерами,

– добавляет он.

Украина стремится, чтобы другие страны публично осуждали действия России. В то же время страна-террористка остается постоянным членом Совета Безопасности ООН и участницей Женевской конвенции, хотя сама не обращает на нее внимания.

Лубинец убежден, что зверства российских оккупантов будут продолжаться, пока мир не потребует ответственности конкретных военнослужащих, а также их непосредственных руководителей. Ранее в Офисе генпрокурора заявляли, что российские командиры отдают прямые приказы о расстрелах украинских пленных.

Расстрелы украинских пленных: что известно