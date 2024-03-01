Лубинец объяснил, что много таких случаев он не может подтвердить официально, так как Украина не имеет доступа к телам и этим территориям. Об этом уполномоченный ВР заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Необходима реакция международного сообщества
Дмитрий Лубинец отметил, что после появления информации о казнях украинских пленных, он каждый раз обращается в Международный комитет Красного Креста и ООН. Основным требованием является фиксация нарушения прав и совершения россиянами военных преступлений.
В конце концов, я постоянно поднимаю этот вопрос во время международных выступлений или встреч с международными партнерами,
– добавляет он.
Украина стремится, чтобы другие страны публично осуждали действия России. В то же время страна-террористка остается постоянным членом Совета Безопасности ООН и участницей Женевской конвенции, хотя сама не обращает на нее внимания.
Лубинец убежден, что зверства российских оккупантов будут продолжаться, пока мир не потребует ответственности конкретных военнослужащих, а также их непосредственных руководителей. Ранее в Офисе генпрокурора заявляли, что российские командиры отдают прямые приказы о расстрелах украинских пленных.
Расстрелы украинских пленных: что известно
- Россияне в очередной раз расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен в годовщину полномасштабного вторжения – 24 февраля 2024 года в Бахмутском районе.
- Дмитрий Лубинец заявил, что на видео руки украинских военных были подняты вверх, они показывали, что безоружные и не несут угрозы. Россияне должны были взять их в плен, но вместо этого беспощадно расстреляли. Он отметил, что точное количество казненных россиянами украинцев неизвестно – вероятно их было не менее семи.
- Ранее в Авдеевке российские захватчики расстреляли 6 украинских бойцов, которые сдались в плен России. Известно, что это произошло на позиции Музей на "Зените" 15 февраля – в день, когда российская армия захватила позицию наших защитников. В 110 бригаде подтвердили информацию и отметили, что не смогли эвакуировать военных.