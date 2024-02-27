Захисник мав піти з лінії фронту, але не зміг залишити напризволяще своїх поранених побратимів. Зрештою його та інших воїнів стратили російські загарбники.

До теми Я впізнала його за татуюванням на руці, – дружина ймовірно розстріляного військового в Авдіївці

Історія військового Миколи Савосіка

Микола Савосік був уродженцем Рівненської області. Хлопець був сиротою і його виховував дядько Руслан Савосік. Військовий пішов на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення, служачи кулеметником. Микола часто ділився з дядьком відео та фотографіями свого досвіду, а його останнє місце дислокації – Авдіївка.



Миколу Савосіка розстріляли росіяни / Фото з фейсбуку Лори Дудник

Жителька Рівненщини Любов Климчук розповіла, що під час відходу Збройних сил України з Авдіївки стало відомо, що шестеро солдатів залишилися на "Зеніті". На жаль, п'ятеро з них зазнали поранень, і лише один залишився неушкодженим. Не маючи можливості евакуювати поранених, Микола ухвалив мужнє рішення залишитися зі своїми пораненими побратимами на "Зеніті".

Знайома дядька загиблого воїна Лора Дудник розповіла, що Микола до останнього надавав медичну допомогу своїм побратимам та відстрілювався, поки не скінчилися набої. Тоді поранені ухвалили надважке рішення – здатися у полон. Але росіяни розстріляли усіх шістьох наших воїнів.



Микола Савосік лишився допомагати пораненим побратимам в Авдіївці / Фото з фейсбуку Лори Дудник

Все, що ми можемо зробити для Героя – пам'ятати. Хай якнайбільше українців побачить Героя, і з вдячністю подумають про нього, якщо віряни, то помоляться за його світлу душу,

– додала жінка.

Дудник також наголосила, що своїх дітей Микола не встиг зростити. А про те, що з хлопцем відбулася біда, відчув його дядько Руслан, однак все ж сподівався, що минеться, а племінник повернеться.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військового.

Росіяни розстріляли українських полонених у Авдіївці