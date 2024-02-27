Защитник должен был уйти с линии фронта, но не смог оставить на произвол судьбы своих раненых собратьев. В конце концов его и других воинов казнили российские захватчики.

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История военного Николая Савосика

Николай Савосик был уроженцем Ровенской области. Парень был сиротой и его воспитывал дядя Руслан Савосик. Военный ушел на фронт в первые дни полномасштабного вторжения, служа пулеметчиком. Николай часто делился с дядей видео и фотографиями своего опыта, а его последнее место дислокации – Авдеевка.



Николая Савосика расстреляли россияне / Фото из фейсбука Лоры Дудник

Жительница Ровенской области Любовь Климчук рассказала, что во время отхода Вооруженных сил Украины из Авдеевки стало известно, что шестеро солдат остались на "Зените". К сожалению, пятеро из них получили ранения, и только один остался невредимым. Не имея возможности эвакуировать раненых, Николай принял мужественное решение остаться со своими ранеными собратьями на "Зените".

Знакомая дяди погибшего воина Лора Дудник рассказала, что Николай до последнего оказывал медицинскую помощь своим собратьям и отстреливался, пока не закончились патроны. Тогда раненые приняли сверхтяжелое решение – сдаться в плен. Но россияне расстреляли всех шестерых наших воинов.



Николай Савосик остался помогать раненым собратьям в Авдеевке / Фото из фейсбука Лоры Дудник

Все, что мы можем сделать для Героя – помнить. Пусть как можно больше украинцев увидит Героя, и с благодарностью подумают о нем, если верующие, то помолятся за его светлую душу,

– добавила женщина.

Дудник также отметила, что своих детей Николай не успел вырастить. А что с парнем произошла беда, почувствовал его дядя Руслан, однако все же надеялся, что пройдет, а племянник вернется.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким павшего военного.

Россияне расстреляли украинских пленных в Авдеевке