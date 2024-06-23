Речь идет о Пракаше и Камале Хиндуджа, а также их сыне Аджайа и его жене Намрату. Суд признал их виновными в эксплуатации людей, однако оправдал в обвинениях в торговле людьми.

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Семья Хиндуджа обвиняется в эксплуатации

Как пишут в СМИ, 4 члена самой богатой семьи Великобритании получили тюремные сроки от 4 до 4,5 лет за эксплуатацию слуг, которых привезли из Индии и наняли на работу на виллу в Женеве. Так, Пракаш и Камаль Хиндуджа, а также их сын Аджай и его жена Намрата признали виновными в незаконном трудоустройстве лиц и эксплуатации. Стоит заметить, что Пракаш и Камаль Хиндуджа не присутствовали на заседании, ссылаясь на плохое самочувствие.

В зале суда трое рабочих, которых семья привезла из Индии, сообщили, что семья Хиндуджа платила им всего 7 фунтов стерлингов (8 долларов США) за 18-часовой рабочий день. Стоит отметить, что эти 7 фунтов стерлингов – это десятая часть от суммы, которую должны платить слугам согласно швейцарскому законодательству.

Более того, слуги также заявляли, что у них конфисковали паспорта, а также почти не выпускали из виллы. При рассмотрении дела прокуроры также заявляли, что Хиндуджа больше тратит средств на собственную собаку, чем на слуг.

Справка. Семья Хиндуджа – самая богатая семья Великобритании. Семья владеет Hinduja Group – транснациональной группой, которая занимается нефтью, газом и банковским делом. Хиндуджа также является владельцем отеля Raffles в Лондоне. В общем, состояние семьи оценивается в около 37 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 47 миллиардов долларов США).

Сейчас адвокаты семьи заявили, что собираются подавать апелляцию. Они также утверждали, что слуги получали значительные привилегии. Адвокат Хиндуджа Роберт Ассаэль опровергал, что рабочих держали в изоляции, и заявлял, что слуги могли покидать виллу. Ассаэль также заявлял, что работники были благодарны работодателям за то, что те "предложили им лучшую жизнь".