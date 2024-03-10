Центральное бюро расследований Индии (CBI) заявило, что жертвами торговли людьми стали около 35 мужчин. К слову, ранее в МИД Индии сообщали о похожей схеме, в рамках которой 20 граждан оказались в России и были завербованы в ряды армии страны-агрессора.

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Что известно о сети торговли людьми

Следствию удалось подтвердить, что по меньшей мере двое граждан Индии поехали в Россию якобы "работать помощниками в армии". Однако они оказались на фронте, где погибли в составе оккупационной армии. Сейчас посольство Индии в России подтвердило одну из этих смертей. Речь идет о 30-летнем Шри Мохаммеде Асфане, который погиб 6 марта. Кроме того, в посольстве также сообщили, что несколько граждан Индии получили тяжелые ранения, воюя против Украины.

Как сообщает Центральное бюро расследований Индии (CBI), торговцы людьми работали в нескольких штатах страны. Жертв искали в социальных сетях и через местных агентов. Кроме работы "помощника в армии", молодым мужчинам также предлагали поступать в "сомнительные частные университеты" России вместе с "бесплатным продлением визы со скидкой". Однако, граждане Индии оказались не на "работе помощника" и в "университетах", а на передовой в составе оккупационной армии. Как отмечают в Центральном бюро расследований, мужчины оказались на фронте "вопреки их желанию".

Граждан Индии, которые стали жертвами торговли людьми, учили выполнять боевые обязанности и отправили на передовые позиции в российско-украинской войне вопреки их желанию,

– заявили следователи Индии.

Сейчас в нескольких штатах Индии продолжаются обыски, в том числе в столице Нью-Дели и Мумбаи. В рамках обысков уже изъяты наличные на сумму более 50 миллионов рупий (около 605 тысячи долларов), а также документы и некоторые электронные записи. Также следователи задержали нескольких подозреваемых.

В BBC рассказали детали схемы

Как пишет BBC, журналисты которого пообщались с родными пропавших в России мужчин, сейчас известно о десятках случаев торговли людьми. Так, родные рассказывают, что их сыновья ехали в Россию, чтобы работать "помощниками в армии". Затем их отправили за 20 километров от линии фронта, объясняя это учениями, но оттуда они так и не возвращались.

Большинство из завербованных – бедные граждане Индии. Они работали за 35 – 40 тысяч рупий (около 420 – 480 долларов) в месяц, зато российские "агенты по трудоустройству" обещали заработную плату в размере от 90 тысяч рупий (почти 1090 долларов). Также мужчин уверяли, что через несколько месяцев службы они получат российские паспорта.

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