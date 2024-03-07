Гибель Шри Мохаммеда Асфана подтвердило посольство Индии в России 6 марта. Впрочем, причину и место смерти не назвали, пишет 24 Канал.

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Обманули и завербовали в оккупационное войско

Нам стало известно о трагической гибели гражданина Индии Шри Мохаммеда Асфана. Мы поддерживаем связь с семьей и российскими властями. Миссия приложит усилия, чтобы отправить его бренные останки в Индию,

– заявили в посольстве Индии.

По информации news18, 30-летний Махаммед Асфан погиб в Украине после того, как его и еще нескольких граждан Индии обманули российские агенты и завербовали как "помощников" для вражеских военных.

Журналисты писали, что семья погибшего обращалась к правительству с просьбой помочь вернуть мужчин из зоны боевых действий. В МИД Индии заявили, что делают "все возможное", чтобы "досрочно освободить" почти 20 индийских граждан, которые работают как "вспомогательный персонал" в вооруженных силах России.

О гибели Асфана также написал журналист Наваб Абрар. Он показал фото.

Мохаммед Асфан погиб в российско-украинской войне. Он вместе с несколькими другими был обманут агентами и завербован как "помощники", которые воюют вместе с российской армией,

– отметил Наваб Абрар.

На войне против Украины погиб гражданин Индии / Фото из сети

Наваб Абрар добавил, что у погибшего остались жена и двое детей. Кроме того, журналист отметил, что 24 февраля в оккупированном Донецке также погиб Гемал Ашвинбхай Мангукия из Гуджарата.

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