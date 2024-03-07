Загибель Шрі Мохаммеда Асфана підтвердило посольство Індії в Росії 6 березня. Втім, причину й місце смерті не назвали, пише 24 Канал.

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Обдурили й завербували до окупаційного війська

Нам стало відомо про трагічну загибель громадянина Індії Шрі Мохаммеда Асфана. Ми підтримуємо зв'язок із родиною та російською владою. Місія докладе зусиль, щоб відправити його тлінні останки до Індії,

– заявили в посольстві Індії.

За інформацією news18, 30-річний Махаммед Асфан загинув в Україні після того, як його та ще кількох громадян Індії обдурили російські агенти й завербували як "помічників" для ворожих військових.

Журналісти писали, що сім'я загиблого зверталася до уряду з проханням допомогти повернути чоловіків з зони бойових дій. У МЗС Індії заявили, що роблять "усе можливе", аби "достроково звільнити" майже 20 індійських громадян, які працюють як "допоміжний персонал" у збройних силах Росії.

Про загибель Асфана також написав журналіст Наваб Абрар. Він показав фото.

Мохаммед Асфан загинув у російсько-українській війні. Він разом із кількома іншими був обдурений агентами та завербований як "помічники", які воюють разом із російською армією,

– зазначив Наваб Абрар.

На війні проти України загинув громадянин Індії / Фото з мережі

Наваб Абрар додав, що в загиблого залишилися дружина і двоє дітей. Окрім того, журналіст зазначив, що 24 лютого в окупованому Донецьку також загинув Гемал Ашвінбхай Мангукія з Гуджарату.

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