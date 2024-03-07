Подорожувати до Росії стає небезпечно

Відповідне відео поширили телеграм-канали, попередньо про це розповіли індійські журналісти. У відео чоловіки розповіли, що приїхали до Росії, щоб зустріти там 2024 рік, а у підсумку – опинилися в армії окупантів.

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Тепере вони звертаються до уряду з проханням про допомогу. На відео всі вони у військовій формі.

За словами громадян Індії, турагент запропонував їм з'їздити і до Білорусі, на що іноземці погодилися, не очікуючи жодних проблем.

"Ми не знали, що нам потрбіна віза. Коли ми прибули до Білорусі, агент попросив у нас ще гроші, а потім зник", – розповіли індійці у відео.

За словами чоловіків, далі їх передали російським силовикам, які обманом схижлил підписати їх якісь документи російською. Звісно, сенсу документів затримані не зрозуміли.

Туристи не можуть відмовитись від контракту

Зрештою, усвідомили усю серйозність справи чоловіки пізніше, але коли вже фактично вступили до лав збройних сил Росії, їх попередили, що відмовитись права ті не мають, хіба що вони погодяться на тюремний термін – 10 років ув'язнення.

"Тепер нас змушують воювати на війні проти України", – розповіли ошукані туристи. Також громадяни Індії розповіли і про військове "навчання". Кажуть, воно тривало всього 15 днів. Тож, міжнародний розголос – їх єдина надія на життя.

Громадяни Індії розповіли про обман: відео

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