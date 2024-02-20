Директор Служби зовнішньої розвідки країни-агресора Сєргєй Наришкін, коментуючи інформацію про вбивство російського пілота Максима Кузьмінова, назвав його "зрадником". Про це розповідають пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Яка відреагували на смерть в російській розвідці

Ви знаєте, в Росії прийнято про небіжчика або добре, або нічого. Цей зрадник і злочинець став моральним трупом уже в той момент, коли він планував свій брудний і страшний злочин,

– коротко прокоментував Наришкін.

Більше деталей про смерть російського пілота в Іспанії Наришкін не повідомив.

Також відомо про те, що в жовтні минулого року росіяни обіцяли "знайти і покарати" пілота. Пафосний ролик із цією заявою було оприлюднено на російському телебаченні. В ньому бійці Головного розвідувального управління Росії говорять, що отримали наказ убити Кузьмінова.

Зверніть увагу! У РНБО розповіли, що Україна пропонувала Максиму Кузьмінову залишитися в країні, однак він вирішив виїхати до Іспанії. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, в Україні "він точно був би захищений".

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