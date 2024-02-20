Директор Службы внешней разведки страны-агрессора Сергей Нарышкин, комментируя информацию об убийстве российского пилота Максима Кузьминова, назвал его "предателем". Об этом рассказывают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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Вы знаете, в России принято о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление,

– коротко прокомментировал Нарышкин.

Больше деталей о смерти российского пилота в Испании Нарышкин не сообщил.

Также известно, что в октябре прошлого года россияне обещали "найти и наказать" пилота. Пафосный ролик с этим заявлением был обнародован на российском телевидении. В нем бойцы Главного разведывательного управления России говорят, что получили приказ убить Кузьминова.

Обратите внимание! В СНБО рассказали, что Украина предлагала Максиму Кузьминову остаться в стране, однако он решил уехать в Испанию. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в Украине "он точно был бы защищен".

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