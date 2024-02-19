Если анализировать эту ситуацию в целом, то она играет на руку российской информационной машине. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский, отметив, что смерть пилота могут использовать оккупанты, чтобы пугать этим других бойцов.

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Что могло произойти с пилотом

В понимании россиян Максим Кузьминов якобы перешел на сторону врага, он "предал" военнослужащих, с которыми служил. Теперь его расстреляли, поэтому для оккупантов это может выглядеть как восстановление справедливости. Сейчас мы не обладаем достаточной информацией, а знаем только о том, что человека, вероятно, ликвидировали.

Пишут о том, что он гражданин Украины, то, наверное, Кузьминов получил гражданство. Он имел возможность покинуть территорию нашего государства, поселиться в Испании,

– отметил политолог.

Далее могли вмешаться российские спецслужбы, отдельные отряды, которые системно работают для того, чтобы выявить людей, якобы изменивших присяге. Они могли идентифицировать его, определить местонахождение, а дальше остается – причинение смерти.

Если верить сообщениям о 12 выстрелах, которые были осуществлены, а также о том, что его потом переехали машиной – все это говорит о личном, демонстрационном убийстве, а не убийстве из-за каких-то бытовых обстоятельств,

– предположил Андрей Вигиринский.

Он добавил, что это может быть своеобразным напоминание для российских бойцов не переходить на сторону Украины, ведь их якобы могут найти в любом уголке мира. Поэтому, кроме мести, мы видим так называемый "воспитательный процесс" для других оккупантов.

Также говорят о другой версии с прикрытием. То есть, чтобы сформировать образ умышленного убийства, а потом иметь возможность, например, изменить внешний вид, место жительства и отправиться в другую страну или даже континент,

– сказал политолог.

Такую версию нельзя отвергать, но вопрос в том, будут ли ее публично расследовать. Однако, факты, которые уже известны, что якобы автомобиль, переехавший пилота, нашли сожженным, – свидетельствует о спланированности, а не о случайном убийстве.

"Ну, а дальше вопрос остается открытым – кто мог реализовать такое преступление на территории страны Европейского Союза. Это могли сделать бандитские формирования из разных стран, необязательно подразделения России, ведь наемных убийц хватает по всему миру", – подчеркнул Вигиринский.

Что известно о российском пилоте Максиме Кузьминове