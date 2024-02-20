Ця операція української розвідки отримала назву "Синиця". Сам пілот отримав 500 тисяч доларів та нові документи. Секретар РНБО розповів "Українській правді", що росіянину пропонували залишитись в Україні, пише 24 Канал.

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Що сказав Данілов про вбивство Кузьмінова

Олексій Данілов пояснив, що наразі є констатація факту, що відбулась така подія – вбивство російського пілота Максима Кузьмінова. Секретар РНБО пояснив, що для того, щоб говорити детальніше, треба мати більше інформації.

Співрозмовник видання в ГУР повідомив, що Кузьмінов вирішив переїхати до Іспанії та запросив свою колишню до себе. Його знайшли застреленим, неподалік знайшли згорілу машину, на якій, ймовірно, тікали ліквідатори.

Олексій Данілов пояснив, що якщо росіяни у ЄС можуть вбивати людей, то питання доволі складне. За його словами, це не перший випадок, коли вороги так себе поводять на території Євросоюзу. Проте секретар РНБО запевнив, що хотів би дочекатися офіційних висновків іспанських правоохоронців.

Пропозиція нашої країни полягала в тому, щоб він лишався в Україні. Він точно б тут був би захищений. І я не думаю, що вони так тут могли б "бешкетувати", як це відбулося в Іспанії,

– пояснив секретар Ради нацбезпеки та оборони.

Він запевнив, що Україна забезпечує дотримання законодавства на своїй території. Водночас кожна країна дотримується свого законодавства в забезпеченні безпеки громадян, які перебувають на її території.

Олексій Данілов додав, що причетним до подібних подій людям необхідно бути пильними та дбати про ситуацію.

Що відомо про вбивство Кузьмінова