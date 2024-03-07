Путешествовать в Россию становится опасно

Соответствующее видео распространили телеграм-каналы, предварительно об этом рассказали индийские журналисты. В видео мужчины рассказали, что приехали в Россию, чтобы встретить там 2024 год, а в итоге – оказались в армии оккупантов.

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Теперь они обращаются к правительству с просьбой о помощи. На видео все они в военной форме.

По словам граждан Индии, турагент предложил им съездить и в Беларусь, на что иностранцы согласились, не ожидая никаких проблем.

"Мы не знали, что нам потрбина виза. Когда мы прибыли в Беларусь, агент попросил у нас еще деньги, а потом исчез", – рассказали индийцы в видео.

По словам мужчин, дальше их передали российским силовикам, которые обманом схижлил подписать их какие-то документы на русском. Конечно, смысла документов задержанные не поняли.

Туристы не могут отказаться от контракта

В конце концов, осознали всю серьезность дела мужчины позже, но когда уже фактически вступили в ряды вооруженных сил России, их предупредили, что отказаться права те не имеют, разве что они согласятся на тюремный срок – 10 лет заключения.

"Теперь нас заставляют воевать на войне против Украины", – рассказали обманутые туристы. Также граждане Индии рассказали и о военном "обучение". Говорят, оно длилось всего 15 дней. Поэтому, международная огласка – их единственная надежда на жизнь.

Граждане Индии рассказали об обмане: видео

Россия не впервые заставляет воевать иностранцев