Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) заявило, що жертвами торгівлі людьми стали близько 35 чоловіків. До слова, раніше в МЗС Індії повідомляли про схожу схему, в рамках якої 20 громадян опинилися в Росії й були завербовані до лав армії країни-агресорки.

До теми Окупанти продають українських полонених на "чорному ринку": в ISW розповіли про схему

Що відомо про мережу торгівлі людьми

Слідству вдалося підтвердити, що щонайменше двоє громадян Індії поїхали до Росії буцімто "працювати помічниками в армії". Однак вони опинилися на фронті, де загинули в складі окупаційної армії. Наразі посольство Індії в Росії підтвердило одну з цих смертей. Мовиться про 30-річного Шрі Мохаммеда Асфана, який загинув 6 березня. Окрім того, у посольстві також повідомили, що кілька громадян Індії отримали тяжкі поранення, воюючи проти України.

Як повідомляє Центральне бюро розслідувань Індії (CBI), торговці людьми працювали у кількох штатах країни. Жертв шукали у соціальних мережах та через місцевих агентів. Окрім роботи "помічника в армії", молодим чоловікам також пропонували вступати до "сумнівних приватних університетів" Росії разом із "безкоштовним продовженням візи зі знижкою". Однак, громадяни Індії опинилися не на "роботі помічника" й в "університетах", а на передовій у складі окупаційної армії. Як наголошують в Центральному бюро розслідувань, чоловіки опинилися на фронті "всупереч їхнім бажанням".

Громадян Індії, які стали жертвами торгівлі людьми, навчали виконувати бойові обовʼязки та відправили на передові позиції у російсько-українській війні всупереч їхнім бажанням,

– заявили слідчі Індії.

Наразі в кількох штатах Індії тривають обшуки, у тому числі з в столиці Нью-Делі та Мумбаї. В рамках обшуків вже вилучено готівку на суму понад 50 мільйонів рупій (близько 605 тисячі доларів), а також документи та деякі електронні записи. Також слідчі затримали кількох підозрюваних.

У BBC розповіли деталі схеми

Як пише BBC, журналісти якого поспілкувалися з рідними зниклих в Росії чоловіків, наразі відомо про десятки випадків торгівлі людьми. Так, рідні розповідають, що їхні сини їхали до Росії, щоб працювати "помічниками в армії". Потім їх відправили за 20 кілометрів від лінії фронту, пояснюючи це навчаннями, але звідти вони так і не поверталися.

Більшість із завербованих – бідні громадяни Індії. Вони працювали за 35 – 40 тисяч рупій (близько 420 – 480 доларів) на місяць, натомість російські "агенти з працевлаштування" обіцяли заробітну плату у розмірі від 90 тисяч рупій (майже 1090 доларів). Також чоловіків запевняли, що через кілька місяців служби вони отримають російські паспорти.

Семеро громадян Індії записали звернення