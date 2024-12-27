Трагическое известие сообщил представитель британского премьер-министра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. В течение жизни он имел серьезные проблемы со здоровьем.

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Что известно о смерти брата Стармера

Согласно обнародованной информации, мужчина умер накануне. "60-летний Ник мирно отошел во второй половине дня 26 декабря после борьбы с раком", – сообщил представитель британского чиновника.

В свою очередь Кир Стармер почтил память брата, которого назвал "замечательным человеком".

Он встречал все вызовы, которые бросала ему жизнь, с мужеством и добрым юмором. Нам его очень не будет хватать,

– сказал британский премьер-министр.

Он также выразил благодарность всем, кто лечил и заботился о его младшем брате, сообщает Sky News.

По данным издания, в течение всей жизни Ник Стармер имел проблемы со здоровьем, что мешало ему полноценно работать. В частности в 2022 году он пережил тяжелую операцию, во время которой произошло осложнение.