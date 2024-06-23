Мовиться про Пракаша і Камаля Хіндуджа, а також їхнього сина Аджайа і його дружину Намрату. Суд визнав їх винними в експлуатації людей, однак виправдав у звинуваченнях щодо торгівлі людьми.

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Сім'я Хіндуджа звинувачується в експлуатації

Як пишуть у ЗМІ, 4 члени найбагатшої родини Великої Британії отримали тюремні строки від 4 до 4,5 років за експлуатацію слуг, яких привезли з Індії та найняли на роботу на віллу в Женеві. Так, Пракаш і Камаль Хіндуджа, а також їхній син Аджай і його дружина Намрата визнали винними в незаконному працевлаштуванні осіб та експлуатації. Варто зауважити, що Пракаш і Камаль Хіндуджа не були присутні на засіданні, посилаючись на погане самопочуття.

В залі суду троє робітників, яких сім'я привезла з Індії, повідомили, що родина Хіндуджа платила їм лише 7 фунтів стерлінгів (8 доларів США) за 18-годинний робочий день. Варто наголосити, що ця 7 фунтів стерлінгів – це десята частина від суми, яку мали б платити слугам згідно зі швейцарським законодавством.

Ба більше, слуги також заявляли, що у них конфіскували паспорти, а також майже не випускали з вілли. Під час розгляду справи прокурори також заявляли, що Хіндуджа більше витрачає коштів на власну собаку, аніж на слуг.

Довідка. Сім'я Хіндуджа – найбагатша родина Великої Британії. Родина володіє Hinduja Group – транснаціональною групою, яка займається нафтою, газом і банківською справою. Хіндуджа також є власником готелю Raffles у Лондоні. Загалом, статки сім'ї оцінюють у близько 37 мільярдів фунтів стерлінгів (приблизно 47 мільярдів доларів США).

Наразі адвокати сім'ї заявили, що збираються подавати апеляцію. Вони також стверджували, що слуги отримували значні привілеї. Адвокат Хіндуджа Роберт Ассаель спростовував, що робітників тримали в ізоляції, і заявляв, що слуги могли залишати віллу. Ассаель також заявляв, що працівники були вдячні роботодавцям за те, що ті "запропонували їм краще життя".