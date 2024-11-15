Малоймовірно, що саме ці кораблі колись використовувалися для ударів по Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис британської розвідки у соцмережі X.

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Які наслідки українського удару по порту Каспійська

За даними британської розвідки 6 листопада Україна ймовірно ударила по порту Каспійська безпілотниками. У момент удару у порту перебували кілька кораблів ВМС Росії.

Два фрегати типу "Гепард" могли отримати ушкодження. Британські розвідники оцінюють їх як незначні, кораблі можна відновити досить швидко.

Фрегат ВМС Росії типу "Гепард" / Фото МО Росії

Атака на Каспійськ була відповіддю України на обстріли своєї території. Каспійська флотилія Росії інколи використовується для ударів по Україні, однак навряд чи саме ці судна брали в цьому участь.

Так чи інакше, атака перш за все продемонструвала, що Україна має змогу вдаряти по районах Росії, які раніше вважалися безпечними для її операцій.

Дані британської розвідки загалом збігаються із заявами ГУР МО України.

Нагадаємо, 6 листопада Україна атакувала порт Каспійська. Встановлено, що на момент удару в порту перебувало угруповання Каспійського флоту Росії у майже повному складі. Росіяни почали поспішно виводити свої судна з порту.