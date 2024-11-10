Попередньо, коли було завдано удар по порту у Каспійську, там перебувало чимало військових суден. Щонайменше уражено два ракетні кораблі, передає 24 Канал.

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Які наслідки атаки на флотилію у Дагестані

OSINT-проєкт "КіберБорошно" проаналізував супутникові знімки порту Каспійськ до і після атаки.

Порт Каспійська до і після ураження / Фото Truth Hounds

Знімок до ураження був зроблений 4 листопада, а знімок після – 7 листопада. Встановлено, що на момент удару в порту перебувало угруповання Каспійського флоту Росії у майже повному складі, включно з такими бойовими одиницями:

сторожові кораблі проєкту 11661К "Гепард" – 2 одиниці, ймовірно, "Татарстан" та "Дагестан". Лише "Дагестан" здатен нести до 8 ракет типу "Калібр", що забезпечує залп у 8 ракет.

малі артилерійські кораблі проєкту 21630 "Буян" – 3 одиниці, ймовірно, "Астрахань", "Волгодонськ", "Махачкала". Ці кораблі не здатні нести ракети "Калібр".

малі ракетні кораблі проєкту 21631 "Буян-М" – 3 одиниці, ймовірно, "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг". Кожен здатен нести до 8 ракет типу "Калібр", загальний залп – 24 ракети.

ракетний катер проєкту 1241 "Молния" – 1 одиниця, ймовірно, "Ступинець". Попередньо був зафіксований в порту на відео з вибухом дрона.

Після удару на зображенні всі великі кораблі відсутні в порту, окрім ракентного катера проекту 1241 "Молния" – "Ступинець". Малі ракетні кораблі проекту 22800 "Каракурт" відсутні в порту.

Окрім основних бойових кораблів, у порту перебувало до 20 інших суден меншого класу.

Як зазначають аналітики, цей удар показав, що відтепер жодне російське судно, яке бере участь в обстрілах України, не є в безпеці та перебуває під постійною загрозою знищення.

До слова, у ніч проти 10 листопада Сили оборони завдали удару по складах з боєприпасами у Брянській області Росії, що призвело до пожежі з детонацією.