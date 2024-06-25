США внесли Росію та Білорусь до списку країн-спонсорів торгівлі людьми

25 червня 2024, 17:41
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Джерело:

Держдеп США

Держдеп США опублікував звіт щодо торгівлі людьми у 2024 році. Росію та Білорусь увійшли у список країн, де зафіксували таку політику чи практику.

До Звіту про протидію торгівлі людьми за 2024 рік увійшли 13 країн. Список з'явився у понеділок, 24 червня.

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Звіт про торгівлю людьми

До списку США увійшли країни, де, зокрема, зафіксовано практики державних програм, примусової праці в державних медустановах або інших сферах, сексуального рабства, а також використання або вербування дітей-солдатів.

У 2024 році до списку країн-порушників було внесено Афганістан, Білорусь, Бірму, Китай, Кубу, Еритрею, Іран, Північну Корею, Росію, Південний Судан, Судан, Сирію і Туркменістан.

Ці країни потрапили до рівня 3 щодо дотримання заходів щодо протидії торгівлі людьми. Таким чином з наступного фінансового року, що починається 1 жовтня, щодо цих країн застосують певні обмеження на допомогу:

  • про негуманітарну допомогу, не пов'язаної з торгівлею;
  • призупинення фінансування участі державних службовців або працівників в освітніх і культурних програмах обміну;
  • відмовити в наданні будь-яких позик або іншому використанні коштів американських банків для більшості цілей (за винятком гуманітарної, торговельної та певної допомоги, пов'язаної з розвитком).

Омбудсмен Дмитро Лубінець вже відреагував на новину. Він зазначив, що така інформація не викликає подиву, адже Росія – країна-агресор, яка протягом 10 років порушує права людини в Україні. Він вказав, що такі списки можуть мати потужний результат у питанні припинення злочинів й притягнення винних до відповідальності.

Зазначимо, що у березні 2024 року ISW писав, що російські військові продають українських полонених на "чорному ринку". Покупцями виступають чеченські воєнізовані угруповання. Вже потім вони використовують їх для того, щоб отримати чеченських полонених.

Автор: Дмитро Усик