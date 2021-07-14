В гостинице на Прикарпатье мужчина устроил стрельбу: есть пострадавшие

В гостинице на Ивано-Франковщине отдыхающий стрелял из травматического оружия в людей. Ранение получила 20-летняя девушка и ее брат.

Пострадавшая Анастасия Бандеровская рассказала, что с друзьями и женихом 9 июля приехала на отдых в резиденцию "Синегора". С ними также были двое маленьких детей.

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Поздно вечером, около 22: 50, по словам девушки, к ее жениху и брату подошел 44-летний мужчина. Он обвинил их в курении в коридоре отеля.

Как развивался конфликт

Анастасия отметила, что ребята не продолжали конфликтовать и ушли от мужчины. Однако через несколько минут тот вернулся и начал снимать людей на камеру телефона.

Позже отдыхающий начал угрожать людям: "Я сейчас вас здесь перестреляю". Девушка рассказала, что ситуация стала неконтролируемой. Ее жених также начал снимать ситуацию. Мужчина попытался выбить телефон.

В результате конфликта брат девушки получил удар рукоятью оружия. В то же время когда девушка побежала к нему, то мужчина выстрелил. Пуля попала в щеку пострадавшей.

Что будет со стрелком

В пресс-службе Главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области подтвердили одному из изданий, что нападавшим оказался киевлянин. Оружие у него зарегистрированное.

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Пострадавшая сообщила, что на место происшествия приехала полиция и скорая. Мужчину задержали. Однако впоследствии его отпустили, а само дело из хулиганства переквалифицировали на нанесение легких телесных повреждений.

Правоохранители отметили, что примут конечную квалификацию преступления после допроса всех свидетелей и судмедэкспертизы.