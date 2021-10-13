Отголоски Кагарлыка: полицейского на Полтавщине заподозрили в изнасиловании

Инцидент произошел в Лубенском районе Полтавской области. Речь идет о групповом изнасиловании женщины.

О преступлении заявила сама пострадавшая утром 12 октября. Она указала на двух мужчин.

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На Полтавщине женщина заявила об изнасиловании полицейским

Утром 12 октября жительница Лубенщины обратилась к правоохранителям с заявлением об изнасиловании. По ее словам, к преступлению причастны двое мужчин.

Женщина указала на вероятных насильников.

Одним из них оказался местный участковый полицейский.

Примечательно, что по документам с 30 сентября он находится на больничном, как сообщили в Нацполиции.

Также там говорят, что занимаются служебным расследованием.

И обещают, что будут всесторонне способствовать следствию в ГБР.

Тем временем следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство в отношении этой ситуации по части 3 статьи 152 Уголовного кодекса об изнасиловании. Наказывают за такое в Украине лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

Изнасилование якобы произошло в селе Чавельча, а пострадавшая – беременная мать-одиночка.

Также по его словам, второй подозреваемый ранее был сотрудником уголовного розыска.

Стоит напомнить о других жутких случаях изнасилования полицейскими: