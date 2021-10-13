Відлуння Кагарлика: поліцейського на Полтавщині запідозрили у зґвалтуванні

Інцидент стався у Лубенському районі Полтавської області. Мовиться про групове зґвалтування жінки.

Про злочин заявила сама постраждала зранку 12 жовтня. Вона ж вказала на двох чоловіків.

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На Полтавщині жінка заявила про зґвалтування поліцейським

Уранці 12 жовтня жителька Лубенщини звернулася до правоохоронців із заявою про зґвалтування. За її словами, до злочину причетні двоє чоловіків.

Жінка вказала на ймовірних ґвалтівників.

Одним із них виявився місцевий дільничний поліцейський.

Примітно, що за документами з 30 вересня він перебуває на лікарняному, як повідомили у Нацполіції.

Також там кажуть, що займаються службовим розслідуванням.

І обіцяють, що всебічно сприятимуть слідству у ДБР.

Тим часом слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження щодо цієї ситуації за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу про зґвалтування. Карають за таке в Україні позбавленням волі на строк від 7 до 12 років.

Зґвалтування начебто відбулося у селі Чавельча, а постраждала – вагітна мати-одиначка.

Також за його словами, другий підозрюваний раніше був працівником карного розшуку.

Варто нагадати про інші моторошні випадки зґвалтування поліцейськими: