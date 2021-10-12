Відповідне рішення суд ухвалив 11 жовтня 2021 року щодо 32-річного чоловіка. Зокрема суд не задовольнив скаргу обвинуваченого та його захисника.

До теми Під Житомиром чоловік цілий рік ґвалтував свою 12-річну доньку

Суд відстояв довічне ув'язнення за ґвалтування

Прокурори у Рівненському апеляційному суді відстояли вироксуду першої інстанції щодо 32-річного чоловіка. Його визнали винним у злочинах проти статевої свободи щодо своєї 10-річної падчерки з січня по травень 2020 року.

Чоловік вчиняв розпусні дії, сексуальне насильство та ґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки і фільмував це на відео. Відеозаписи випадково побачила в телефоні чоловіка матір дитини, про що одразу повідомила до поліції,

– розповіли у прокуратурі.

Це відбувалось у Острозькій територіальній громаді. Під час розгляду справи чоловік частково визнав свою провину. Колегія Здолбунівського районного суду в червні 2021 року засудила чоловіка за сукупністю злочинів, призначивши йому довічне ув'язнення.

Обвинувачуваний та захист не погодились з суворістю покарання та з доведенням одного із епізодів, інкримінованих слідчими. Саме тому вони оскаржили вирок у апеляційному суді.

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