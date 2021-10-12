Відповідне рішення суд ухвалив 11 жовтня 2021 року щодо 32-річного чоловіка. Зокрема суд не задовольнив скаргу обвинуваченого та його захисника.
До теми Під Житомиром чоловік цілий рік ґвалтував свою 12-річну доньку
Суд відстояв довічне ув'язнення за ґвалтування
Прокурори у Рівненському апеляційному суді відстояли вироксуду першої інстанції щодо 32-річного чоловіка. Його визнали винним у злочинах проти статевої свободи щодо своєї 10-річної падчерки з січня по травень 2020 року.
Чоловік вчиняв розпусні дії, сексуальне насильство та ґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки і фільмував це на відео. Відеозаписи випадково побачила в телефоні чоловіка матір дитини, про що одразу повідомила до поліції,
– розповіли у прокуратурі.
Це відбувалось у Острозькій територіальній громаді. Під час розгляду справи чоловік частково визнав свою провину. Колегія Здолбунівського районного суду в червні 2021 року засудила чоловіка за сукупністю злочинів, призначивши йому довічне ув'язнення.
Обвинувачуваний та захист не погодились з суворістю покарання та з доведенням одного із епізодів, інкримінованих слідчими. Саме тому вони оскаржили вирок у апеляційному суді.
Коротко про останні справи, пов'язані з ґвалтуванням в Україні та світі
- Восени 2021 року в Одесі вагітна жінка заявила у поліцію, що познайомилася з чоловіками біля супермаркету, після чого вони її зґвалтували. Історія виявилася фейком – жінка збрехала, щоб помститися хлопцеві після конфлікту через немитий посуд.
- Анастасія Лугова, яку ще у серпні 2020 року намагалися зґвалтувати в потязі Маріуполь – Київ, отримає 100 тисяч гривень компенсації від Укрзалізниці. Проте сама жінка таким рішенням не задоволена.
- Кріштіану Роналду звинуватили у зґвалтуванні. Суддя у США рекомендував відхилити позов проти зіркового футболіста.