Соответствующее решение суд принял 11 октября 2021 года в отношении 32-летнего мужчины. В частности суд не удовлетворил жалобу обвиняемого и его защитника.

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Суд отстоял пожизненное заключение за изнасилование

Прокуроры в Рновенском апелляционном суде отстояли приговор первой инстанции в отношении 32-летнего мужчины. Его признали виновным в преступлениях против половой свободы в отношении своей 10-летней падчерицы с января по май 2020 года.

Мужчина совершал развратные действия, сексуальное насилие и насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы и снимал это на видео. Видеозаписи случайно увидела в телефоне мужчины мать ребенка, о чем сразу сообщила в полицию,

– рассказали в прокуратуре.

Это происходило в Острожской территориальной общине. Во время рассмотрения дела мужчина частично признал свою вину. Коллегия Здолбуновского районного суда в июне 2021 года осудила мужчину по совокупности преступлений, назначив ему пожизненное заключение.

Обвиняемый и защита не согласились со строгостью наказания и с доведением одного из эпизодов, инкриминируемых следователями. Именно поэтому они обжаловали приговор в апелляционном суде.

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