Соответствующее решение суд принял 11 октября 2021 года в отношении 32-летнего мужчины. В частности суд не удовлетворил жалобу обвиняемого и его защитника.
К теме Под Житомиром мужчина целый год насиловал свою 12-летнюю дочь
Суд отстоял пожизненное заключение за изнасилование
Прокуроры в Рновенском апелляционном суде отстояли приговор первой инстанции в отношении 32-летнего мужчины. Его признали виновным в преступлениях против половой свободы в отношении своей 10-летней падчерицы с января по май 2020 года.
Мужчина совершал развратные действия, сексуальное насилие и насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы и снимал это на видео. Видеозаписи случайно увидела в телефоне мужчины мать ребенка, о чем сразу сообщила в полицию,
– рассказали в прокуратуре.
Это происходило в Острожской территориальной общине. Во время рассмотрения дела мужчина частично признал свою вину. Коллегия Здолбуновского районного суда в июне 2021 года осудила мужчину по совокупности преступлений, назначив ему пожизненное заключение.
Обвиняемый и защита не согласились со строгостью наказания и с доведением одного из эпизодов, инкриминируемых следователями. Именно поэтому они обжаловали приговор в апелляционном суде.
Коротко о последних делах, связанных с насилованием в Украине и мире
- Осенью 2021 года в Одессе беременная женщина заявила в полицию, что познакомилась с мужчинами возле супермаркета, после чего они ее изнасиловали. История оказалась фейком – женщина солгала, чтобы отомстить парню после конфликта из-за немытой посуды.
- Анастасия Луговая, которую еще в августе 2020 года пытались изнасиловать в поезде Мариуполь – Киев, получит 100 тысяч гривен компенсации от Укрзализныци. Однако сама женщина таким решением не довольна.
- Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании. Судья в США рекомендовал отклонить иск против звездного футболиста.