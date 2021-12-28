Отказала в сексе: в Италии пенсионер убил жену-украинку

Муж убил свою 61-летнюю жену, которая была родом из Украины. Виновнику было 80 лет. Он сам признался, что 4 раза ударил ножом женщину из-за отказа в интиме.

Мужчину задержали уже на следующий день после убийства. Сначала ему никто не верил, хоть он и не скрывал смерти жены.

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Муж признался об убийстве коллегам жены

Задержанный мужчина украинки рассказал, что жена ушла спать после того, как отказалась от секса. После этого обидчик схватил нож и 4 раза вонзил в свою жену. Один из ударов попал в сердце. Это и привело к мгновенной смерти.

. Погибшую звали Наталья Киричок. Она проживала в Италии последние 20 лет.

После убийства мужчина решил прогуляться утром с собакой. Позже он самостоятельно решил рассказать о смерти жены знакомому. Он ему не поверил.

После этого 80-летний злоумышленник позвонил по телефону на работу жены – в ресторан. Он сказал, что жена не придет на работу, потому что он ее убил. Только после этого в дом приехала полиция и обнаружила тело в крови.

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Правоохранители уже взяли мужчину под стражу. Ему объявили подозрение в совершении преступления, но его адвокаты хотят настоять на проведении психиатрической экспертизы. Мол, юристы хотят выстраивать защиту на "внезапном нападении, возникшем в результате отказа от полового акта".

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