Преступления злоумышленник совершал еще в 2015 году. Тогда познакомился с одной из потерпевших и стал жить с ней, а через некоторое время отношения испортились.

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Застрелил по дороге в Киев

Мужчина с сожительницей ехали в столицу и по дороге сошли с автобуса. На территории лесничества он застрелил женщину из оружия, которое подготовил заранее. Тело оставил на месте убийства, а оружие спрятал в лесу.

Через два дня убийца приехал за дочерью жертвы, которая была у бабушки. Сказал, что хочет увезти ребенка на отдых и увез с собой. На самом же деле завез девочку в Хмельницкую область и убил ее вместе с любовницей. Останки ребенка нашли спустя месяц в бывшем Красиловском районе.

Полиции удалось разыскать сообщницу преступника. Она призналась, что вдвоем они задушили девочку. Впоследствии киевские правоохранители разыскали и задержали самого убийцу.

Наказание для убийц

В 2020 году сообщницу злоумышленника осудили на 10 лет лишения свободы. Суд в Хмельницке 22 декабря 2021 года признал мужчину виновным и приговорил к пожизненному заключению.

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