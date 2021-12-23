Преступления злоумышленник совершал еще в 2015 году. Тогда познакомился с одной из потерпевших и стал жить с ней, а через некоторое время отношения испортились.
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Застрелил по дороге в Киев
Мужчина с сожительницей ехали в столицу и по дороге сошли с автобуса. На территории лесничества он застрелил женщину из оружия, которое подготовил заранее. Тело оставил на месте убийства, а оружие спрятал в лесу.
Через два дня убийца приехал за дочерью жертвы, которая была у бабушки. Сказал, что хочет увезти ребенка на отдых и увез с собой. На самом же деле завез девочку в Хмельницкую область и убил ее вместе с любовницей. Останки ребенка нашли спустя месяц в бывшем Красиловском районе.
Полиции удалось разыскать сообщницу преступника. Она призналась, что вдвоем они задушили девочку. Впоследствии киевские правоохранители разыскали и задержали самого убийцу.
Наказание для убийц
В 2020 году сообщницу злоумышленника осудили на 10 лет лишения свободы. Суд в Хмельницке 22 декабря 2021 года признал мужчину виновным и приговорил к пожизненному заключению.
Суд избрал преступнику высшую меру наказания: смотрите видео
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