Все это произошло в общежитии польского города Тшцянка. Украинец ударил ножом в живот своего 72-летнего работодателя и после этого сбежал с места происшествия.

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В крови украинца обнаружили алкоголь

Пострадавший был доставлен в больницу, но его ранения были слишком серьезными. Спасти мужчину, к сожалению, не удалось. Правоохранители отправились на поиски злоумышленника, его удалось задержать через час. По предварительной информации, украинец находился в состоянии алкогольного опьянения. Тест показал аж 2,6 промилле в его крови.

Подозреваемому "светит" пожизненное

Прокуратура уже предъявила мигранту обвинение в убийстве. Если вину украинца докажут, ему светит пожизненное лишение свободы. Пока идет расследование, мужчина в течение 3 месяцев будет находиться под стражей.

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