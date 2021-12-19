Все це трапилося у гуртожитку польського міста Тшцянка. Українець вдарив ножем у живіт свого 72-річного роботодавця й після цього втік з місця події.
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У крові українця виявили алкоголь
Потерпілого одразу ж доставили до лікарні, але його поранення були надто серйозними. Врятувати чоловіка, на жаль, не вдалося. Правоохоронці відправилися на пошуки зловмисника, його вдалося затримати за годину. За попередньою інформацією, українець перебував у стані алкогольного сп'яніння. Тест показав аж 2,6 проміле в його крові.
Підозрюваному "світить" довічне
Прокуратура вже висунула мігранту звинувачення у вбивстві. Якщо вину українця доведуть, тому світить довічне позбавлення волі. Поки триває розслідування, чоловік упродовж 3 місяців перебуватиме під вартою.
Де розташоване місто, в якому сталася трагедія: дивіться на карті
Моторошний випадок в Італії
- У грудні Італію сколихнула жахлива новина. 81-річний Пеллегріно Рейбальді застрелив 67-річну Марію Баран з України, яка доглядала за ним та його сестрою. Жінка померла ще до приїзду медиків.
- Знайомі загиблої розповіли, що в італійця був складний характер, він часто сварився з українською працівницею й бувало, що навіть підіймав на неї руку. Тепер його чекає суд та ув'язнення.