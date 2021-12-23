Злочини зловмисник вчиняв ще у 2015 році. Тоді познайомився з однією із потерпілих і почав жити з нею, а за деякий час стосунки зіпсувались.

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Застрелив по дорозі до Києва

Чоловік із співмешканкою їхали до столиці і дорогою зійшли з автобуса. На території лісництва він застрелив жінку із зброї, яку підготував заздалегідь. Тіло залишив на місці вбивства, а зброю заховав у лісі.

Через два дні убивця приїхав за донькою жертви, яка була в бабусі. Сказав, що хоче відвезти дитину на відпочинок і забрав з собою. Насправді ж завіз дівчинку на Хмельниччину і вбив її разом з коханкою. Рештки дитини знайшли через місяць у колишньому Красилівському районі.

Поліції вдалось розшукати спільницю злочинця. Вона зізналася, що удвох вони задушили дівчинку. Згодом київські правоохоронці розшукали і затримали самого вбивцю.

Покарання для убивць

У 2020 році спільницю зловмисника засудили на 10 років позбавлення волі. Суд у Хмельницьку 22 грудня 2021 року визнав чоловіка винним та засудив до довічного ув'язнення.

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