Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Обох посадовців підозрюють у шахрайствах на тендерних закупівлях.

До теми Намагався злити пачки доларів в унітаз: ДБР затримало колишнього голову Брюховичів Доманського

Який запобіжний захід обрали Віталію Денезі

Суд постановив взяти Віталія Денегу під варту на два місяці з правом застави в розмірі 908 400 гривень. Запобіжний захід триватиме до 25 лютого.

Слідчі виявили у заступника міського голови Яворова 109 тисяч гривень. Сам Денега під час судового засідання пояснив, що гроші були у запакованому пакунку, який до нього "заніс товариш, людина, яку я знаю давно".

За словами заступника міського голови Яворова, пакунок він "не брав до рук", а також "не володів інформацією, що у цьому пакунку".

Засідання щодо обрання запобіжного заходу для депутата Львівської обласної ради Володимира Доманського суд переніс на п'ятницю, 27 грудня.

Варто зазначити, що Віталію Денезі та Володимиру Доманському правоохоронці повідомили про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману в умовах воєнного стану, за попередньою змовою, в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, ДБР 24 грудня затримало ексголову Брюховичів Володимира Доманського та заступника мера Яворова Віталія Денегу. Одного з них взяли, коли той намагався змити пачку з доларами в унітаз.