Суд довів, що п'яний школяр Валентин Земцов особливо жорстоко вбив 30-річного сусіда і 5-річного сина його співмешканки. Злочин стався ще у березні 2018 року.
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Як затримали вбивцю
Злочинець також намагався вбити 35-річну вагітну жінку. Щоб потрапити в будинок жертв йому довелось рукою розбити вікно. Вбивця порізався і звернувся до лікарів про допомогу. Завдяки цьому його і затримали.
Причину злочину винуватець трагедії так і не пояснив. Мачуха школяра була суддею в Павлограді, тому справу перенесли на розгляд суду Дніпра.
Потерпіла змінювала свідчення
Сусіди не конфліктували, але потерпіла Вікторія Кригіна заявляла, що злочин скоїв саме 16-річний Валентин Земцов. Вона вимагала покарати його якомога суворіше.
Втім, за деякий час жінка просила в суді не карати його надто суворо. Коли суд засудив Земцова до довічного позбавлення волі, цей вирок почав оскаржувати не лише хлопець, а й потерпіла.
Через три роки в апеляційному суді жінка змінила свої покази кардинально. Вона заявляла, що Земцов не безжальний різник, а нібито герой, який захищав її від чоловіка.
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду підтвердив, що вирок про довічне ув'язнення є законним. Тому суд відмовився задовільняти касаційну скаргу, яку подавала сторона захисту. Захисники не погоджувалися з кваліфікацією злочину та призначеним покаранням.
Випадки жорстоких вбивств в Україні
- 17-річний убивця з Полтави отримав термін за ґратами. Київський районний суд Полтави оголосив вирок місцевому мешканцю за жорстоке вбивство, яке трапилося у Полтаві 13 жовтня 2020 року. Тоді на зупинці громадського транспорту "Сінна" 16-річний хлопець до смерті побив чоловіка.
- 10 грудня на Львівщині чоловік жорстоко вбив власну вагітну дружину. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід. У будинку в момент сварки подружжя перебувала їхня 10-річна донька. Дівчинка побігла до родичів, і вони викликали поліцію.
- 29-річного мешканця Львівщини затримали правоохоронці. За інформацією слідства, він через тривалий конфлікт жорстоко побив свого 64-річного знайомого. Постраждалий отримав важкі травми й загинув.