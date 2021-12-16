Суд довів, що п'яний школяр Валентин Земцов особливо жорстоко вбив 30-річного сусіда і 5-річного сина його співмешканки. Злочин стався ще у березні 2018 року.

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Як затримали вбивцю

Злочинець також намагався вбити 35-річну вагітну жінку. Щоб потрапити в будинок жертв йому довелось рукою розбити вікно. Вбивця порізався і звернувся до лікарів про допомогу. Завдяки цьому його і затримали.

Причину злочину винуватець трагедії так і не пояснив. Мачуха школяра була суддею в Павлограді, тому справу перенесли на розгляд суду Дніпра.

Потерпіла змінювала свідчення

Сусіди не конфліктували, але потерпіла Вікторія Кригіна заявляла, що злочин скоїв саме 16-річний Валентин Земцов. Вона вимагала покарати його якомога суворіше.

Втім, за деякий час жінка просила в суді не карати його надто суворо. Коли суд засудив Земцова до довічного позбавлення волі, цей вирок почав оскаржувати не лише хлопець, а й потерпіла.

Через три роки в апеляційному суді жінка змінила свої покази кардинально. Вона заявляла, що Земцов не безжальний різник, а нібито герой, який захищав її від чоловіка.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду підтвердив, що вирок про довічне ув'язнення є законним. Тому суд відмовився задовільняти касаційну скаргу, яку подавала сторона захисту. Захисники не погоджувалися з кваліфікацією злочину та призначеним покаранням.

Випадки жорстоких вбивств в Україні