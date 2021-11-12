Тіло померлого зловмисник заховав у підсобному приміщенні. Там воно пролежало кілька днів.

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Тіло загиблого знайшла сусідка

До правоохоронців 11 листопада зателефонувала жителька міста Ходорів Стрийського району. Вона розповіла, що знайшла у підсобному приміщенні на подвір'ї мертвим свого сусіда.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, криміналісти та співробітники інших служб поліції. На тілі загиблого, 64-річного місцевого жителя, правоохоронці виявили численні травми. Медики встановили, що вони й стали причиною смерті чоловіка.

Поліцейські з'ясували, що 9 листопада приблизно о 23:00 додому до загиблого прийшов 29-річний житель одного з сіл району. Між чоловіками кілька років тривав конфлікт. Гість, маючи намір помститись, жорстоко побив господаря.

Постраждалий отримав важкі травми й помер. Наступного дня зловмисник повернувся до будинку жертви, переніс тіло у підсобне приміщення та втік, прихопивши з собою деякі речі.

Дивіться фото з місця злочину / Фото поліції Львівщини

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Зловмиснику загрожує в'язниця

Правоохоронці вже встановили місце перебування зловмисника та затримали його. Невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід.

Затриманому планують повідомити про підозру в умисному вбивстві. Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років за ґратами.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини злочину.