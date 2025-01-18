Влада країни кваліфікувала напад як теракт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на IRNA News Agency.

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Що відомо про стрілянину в Тегерані

Медіаслужба судової влади країни заявила, що жертвами стрілянини стали голова 39-го відділення Верховного суду Ірану Алі Разіні та голова 53-го відділення Мохаммад Мокісех.

Сьогодні вранці озброєний зловмисник у Верховному суді діяв у рамках заздалегідь спланованого вбивства проти двох відважних суддів із довгою історією боротьби зі злочинами проти національної безпеки, шпигунством та тероризмом,

– йдеться в заяві медіаслужби судової влади.

Там також зазначають, що, за попередніми даними, нападник не був залучений до жодного позову у Верховному суді та не був клієнтом відділень суду. Після теракту його намагалися затримати, однак, він вчинив самогубство.

Судова влада розпочала розслідування для встановлення та арешту осіб, що стоять за вбивством.