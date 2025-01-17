Опісля Владімір Путін і Масуд Пезешкіан провели пресконференцію за підсумками переговорів у Кремлі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Про що домовилися новоспечені "друзі"

Договір про партнерство уклали на 20 років з автоматичним продовженням кожні 5 років. Він передбачає, що:

Росія та Іран не підтримуватимуть агресора, якщо одна зі сторін зазнає нападу;

країни зміцнюватимуть співпрацю у сфері безпеки та оборони;

між спецслужбами Росії та Ірану посилять взаємодію;

країни надаватимуть одна одній допомогу в разі стихійних лих і техногенних катастроф.

Путін вважає, що в "проривному" документі "поставлено амбітні завдання". За його словами, відносини Росії та Ірану будуються на основі принципів рівноправності, поваги та взаємовиручки, оскільки позиції країн із більшості зовнішньополітичних питань однакові.

Зв'язки між двома нашими країнами є масштабними та взаємовигідними. Ми єдині в тому, щоб не зупинятися на досягнутому і вивести відносини на якісно новий рівень,

– хизується Путін.

Загалом, договір "охоплює всі сфери", включно з обороною, енергетикою, фінансами, транспортом, промисловістю, сільським господарством, культурою, наукою, технологіями й боротьбою з тероризмом.

Нагадаємо, подібний договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" в червні 2024 року Путін підписав із Кім Чен Ином. Тоді на пресконференції російський диктатор запевнював – потреби у використанні солдатів із КНДР для війни в Україні немає.

Згодом газета The Wall Street Journal з посиланням на неназваного ексспівробітника російської розвідки повідомила, що двосторонній договір включав секретний пункт. Буцімто там йшлося про відправлення на війну в Україні північнокорейських військових.